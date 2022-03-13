Фактично по всій території України – повітряна тривога

Близько 03:30 у ніч на 13 березня фактично по всій території України пролунала повітряна тривога. Людей закликали терміново йти в укриття цивільного захисту.

Про небезпеку попередили жителів Черкас, Полтави, Чернівців, Хмельницького, Луцька, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Дніпра, Харкова, Вінниці, Рівного, Чернівців, Києва, Тернополя, Запоріжжя, Сум. Про це повідомляє 24 канал.

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Перебувати в укритті цивільного захисту необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом – не можна, адже воно рятує життя.

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