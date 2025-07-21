У Вінниці через опіки та поранення помер постраждалий внаслідок атаки 16 липня

У Вінниці через опіки та поранення помер один з постраждалих внаслідок масованого удару росіян, здійснений у середу, 16 липня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Вінниці Сергія Моргунова. Він розповів деталі про загиблого чоловіка.

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Що відомо про смерть чоловіка?

За словами посадовця, у лікарні від поранень та опіків помер Віталій Балибюк. Відомо, що чоловік працював на одному з підприємств, яке росіяни обстріляли ударними дронами в ніч на 16 липня.

Моргунов каже, що протягом усього часу з моменту атаки лікарі боролися за його життя, проте, на жаль, врятувати чоловіка медикам так і не вдалося. Зазначається, що йому було всього 47 років.

Він був цивільним. Людиною, яка просто робила свою роботу, але втратив життя через війну, яку приніс на нашу землю агресор. Висловлюю щирі співчуття рідним. Вінницька міська рада виділить родині загиблого 50 тисяч гривень допомоги. Вічна пам'ять Віталію, як і тисячам невинних жертв,

– написав він.

Нагадаємо, тієї ночі Росія атакувала Україну ракетою Іскандер-М і 400 БпЛА. Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи разом збили 198 БпЛА.