У Вінниці пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури: є руйнування

Вдень 14 жовтня Росія атакувала Вінницю. Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Які наслідки атаки?

Російські війська атакували Вінницю реактивними безпілотниками. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок обстрілу, за даними ОВА, є руйнування об'єкта.

Усі відповідні служби вже працюють на місці,

– додала Заболотна.

В ОВА також уточнили, що станом на 17:21 інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, о 16:52 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивного дрона на місто за сходу.

Цього дня росіяни також атакували Луцьк. Дрон влучив у склад гуртівні "ЄвроГурт", унаслідок чого виникала пожежа, яку згодом ліквідували. На жаль, російський удар забрав життя 6 людей; ще 12 осіб постраждали.

До цього ворог бив по житловому сектору та промислових підприємствах Рівного. Поранення дістали восьмеро людей, серед них – 14-річний хлопчик. Через обстріл загорілися чотири автомобілі та покрівля триповерхового будинку, також пошкоджено сусідню житлову будівлю.