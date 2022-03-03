У Вінниці повітряна тривога: усім в укриття

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста. Ворог використовує авіацію та реактивну артилерію.

Російські окупанти провалили напад на всіх напрямках, тому намагаються завдати шкоди українським містам. Ворог намагається знищити не лише військові, а й інфраструктурні об'єкти та будинки мирних українських громадян.

Читайте також Біженці з України отримали право жити в ЄС протягом 3-х років

Повітряна тривога у Вінниці

У Вінниці лунають сирени, оголошена повітряна тривога. Місто може опинитися під вогнем російських окупантів.

Мешканців міста просять піти в укриття та залишатися у безпечному місці до відповідного сигналу.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!