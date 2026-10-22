У Вінниці прогриміла серія вибухів: ППО працює по реактивних БпЛА

Російська атака по Україні триває й вдень 22 жовтня. Загроза дісталась Вінниці.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу жовтого рівня у Вінницькому районі оголошували о 16:17. Загалом у кількох районах області була загроза дронової атаки.

О 16:21 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку обласного центру. Він летів повз Тиврів.

Вже через чотири хвилини у місті прогриміли перші вибухи. Упродовж менш ніж 10 хвилин там пролунала ще серія вибухів.

Водночас ПС ЗСУ попередили про ще один ворожий реактивний БпЛА курсом на Вінницю повз Липовець.

В місті працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги,

– закликав міський голова Сергій Моргунов.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Вибухи цього дня також лунали на Львівщині. Там силам протиповітряної оборони вдалось збити ворожий дрон. Його уламки знайшли в одному з сіл Стрийського району. Внаслідок цього ніхто не постраждав. На місці працювали фахівці.