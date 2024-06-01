У Вінниці пролунали вибухи: туди летіли "Шахеди"
1 червня 2024, 02:21Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У ніч на 1 червня російські війська випустили по Україні "Шахеди". О 02:27 з'явилася інформація про вибухи у Вінниці.
Повітряну тривогу на Вінниччині оголосили об 00:34. Вже о 02:08 у Повітряних силах повідомляли, що "Шахеди" перебували в південній та східній частині Вінницької області.
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Що відомо про вибух у Вінниці
Об 02:27 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Вінниці.
У Вінниці чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного,
– йдеться у повідомленні.
Наразі у Вінниці та області оголошено повітряну тривогу через рух ворожих ударних БпЛА.
Деталей про ворожу атаку поки не повідомляли. Сподіваємося на влучну роботу української ППО.
В якому напрямку рухаються "Шахеди"
- Раніше Повітряні сили попереджали про рух БпЛА в південній та східній частині Вінницької області, курс західний/північно-західний.
- Також є інформація про рух БпЛА в південній та західній частині Кіровоградської області, курс західний/північно-західний.
- Ще дрони є в північній частині Хмельницької області, які тримають курс західний.
- Також є інформація про "Шахеди" в західній частині Житомирської області, які також тримають курс західний.