У Вінниці пролунали вибухи: туди летіли "Шахеди"

У ніч на 1 червня російські війська випустили по Україні "Шахеди". О 02:27 з'явилася інформація про вибухи у Вінниці.

Повітряну тривогу на Вінниччині оголосили об 00:34. Вже о 02:08 у Повітряних силах повідомляли, що "Шахеди" перебували в південній та східній частині Вінницької області.

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Що відомо про вибух у Вінниці

Об 02:27 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Вінниці.

У Вінниці чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

Наразі у Вінниці та області оголошено повітряну тривогу через рух ворожих ударних БпЛА.

Деталей про ворожу атаку поки не повідомляли. Сподіваємося на влучну роботу української ППО.

В якому напрямку рухаються "Шахеди"