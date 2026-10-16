Вінниця перебуває під масованою атакою: у місті прогримів новий вибух

Ворожі війська продовжують обстрілювати міста України. Під ударом 16 жовтня опинилася Вінниця.

Там прогриміли вибухи. Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку?

Передусім зазначимо, що повітряну тривогу на Вінниччині оголосили близько 13:17. Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивні БпЛА. Дрони летіли, зокрема, в напрямку Жмеринки.

Також повідомлялося про рух реактивного безпілотника курсом на Вінницю. Там близько 16:21 було чутно звук вибуху.

Згодом Повітряні сили зазначали про ще один дрон над Вінницею в районі Електромережі.

Повторні вибухи пролунали близько 16:28. На цьому атака не припинилася.

Залишайтеся в безпечних місцях, нічого не фотографуйте, не знімайте та не публікуйте в соцмережах. Не допомагайте ворогу,

– написав мер міста Сергій Моргунов.

Новий вибух у Вінниці чули близько 16:57.

Зауважимо, що станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, місцева влада зможе повідомити про це пізніше. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Зверніть увагу! Повітряна загроза зберігається над Україною протягом майже всього дня. Про рух ударних безпілотників оперативно читайте в хронології 24 Каналу.

Які ще міста були під ударом?