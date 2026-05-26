Детальніше про випадок розповіли в поліції Вінницької області.

До теми Вибух у Києві на ринку "Юність": поліція встановила причину

Що відомо про вибух гранати в школі?

Інцидент стався близько 8:30 ранку – восьмикласник приніс до навчального закладу імітаційно-тренувальну гранату й залишив її на парті.

Двоє школярів взяли її до рук, після чого снаряд розірвався. Унаслідок вибуху двоє підлітків звернулися по допомогу до медиків із скаргами на печіння очей.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як розповів сам хлопець, гранату привіз його родич-військовий. На місці події працюють поліціянти й встановлюють усі обставини події.

Де ще ставалися подібні ситуації?

23 лютого в одному з ліцеїв Дніпра під час показу муляжів боєприпасів, які привезли військовослужбовці ТЦК, стався вибух, що супроводжувався задимленням. У результаті інциденту травм зазнали двоє дітей.

А 13 лютого у Києві військовослужбовець, який перебував у СЗЧ, підірвав гранату Ф-1 у квартирі. Внаслідок вибуху загинув власник помешкання. Підозрюваного затримали, йому інкримінують умисне вбивство.