У Вінниці завершили розбір завалів на місці ракетного удару: 1 людина досі безвісти зникла
Джерело:ДСНС
Рятувальники 16 липня завершили розбирати завали внаслідок російського удару по Вінниці. Одна людина вважається зниклою безвісти, вона досі у розшуку.
Підрозділам ДСНС вдалось врятувати ще трьох осіб. Констатували, що ворожі ракети пошкодили та зруйнували 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.
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Кількість жертв
За даними департаменту охорони здоров'я ОВА, внаслідок обстрілу загинуло 23 особи, серед них – 3 дитини. Однак згодом глава Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів, що ще одна жінка померла сьогодні в лікарні, тому кількість загиблих зросла до 24.
За допомогою медиків звернулись 202 особи, з них 68 госпіталізовано, зокрема, 4 дитини. Ще 110 людям надали допомогу амбулаторно.
Удар по Вінниці: що відомо
- Вранці 14 липня 3 російські ракети влучили в цивільні об'єкти в центрі Вінниці. Це сталося посеред дня, коли там було багато людей.
- На місці удару виникла велика пожежа, вогонь з якої перекинувся на автостоянку. Зайнялись 50 автомобілів, половина з яких згоріла вщент.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти випустили на Вінниччину 7 крилатих ракет "Калібр". Чотири з них змогли збити в небі.
- Кількість жертв постійно зростала. На жаль. загинули троє діток: 4-річна Ліза та ще двоє маленьких хлопчиків.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що вже почалося встановлення всіх причетних до ударів по Вінниці. Він пообіцяв, що спокійних ночей в окупантів не буде.