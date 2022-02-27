У Вінниці знову повітряна тривога
27 лютого 2022 , 22:52Читать новость на русском
У Вінниці знову лунає повітряна тривога. Негайно прямуйте в укриття!
Коли чуєте сирени, чи бачите відповідне оголошення про тривогу – усім мешканцям слід негайно сховатися в укриттях цивільного захисту.
Увага Протиповітряна оборона збила ворожу ракету у селі Гущинці на Вінниччині
Росія не полишає спроби атакувати українські міста та селища. Цього разу під імовірною загрозою опинилася Вінниця. Сирени у місті лунають уже третій раз за день.
Ракетні удари по Вінниччині
По Вінниччині ворог уже наносив ракетні удари. Проте у селі Гузинці Вінницької області ракету збила наша система протиповітряної оборони.
Інтерактивна карта укриттів у Вінниці
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