Кому та для чого наразі видають повістки: пояснення вінницького ТЦК

В Україні наразі активно триває мобілізації, яка передбачає вручення повісток чоловікам призивного віку. Повістка передусім передбачає оповіщення військовозобов'язаного з'явитись до військкомату для уточнення даних і лише тоді можливу мобілізацію.

У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки опублікували актуальне роз'яснення щодо видів повісток і порядку їх вручення.

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Не всі знають, що повістка ще не означає автоматичне скерування до військової частини, тому багато хто впадає в абсолютно безпідставну паніку. Варто розуміти що вручення повістки означає, що людина зобов'язана з'явитись до ТЦК для уточнення своїх військово-облікових даних,

– ідеться у повідомленні.

Види повісток:

для уточнення облікових даних

для проходження військово-лікарської комісії

для відправки у військову частину

Що важливо пам'ятати

У Вінницькому ТЦК нагадали, що всі військовозобов'язані громадяни мають перебувати на обліку в ТЦК та СП за місцем проживання. У випадку, якщо військовозобов'язаний змінив місце проживання, він повинен стати на облік у ТЦК та СП за новим місцем проживання.

Якщо ж потрібно перевірити чи поновити свої дані, це можна зробити за особистим зверненням до відповідного Територіального центру комплектування.

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Актуально про мобілізацію в Україні

Наразі в Україні триває мобілізаційна реформа. Проєкти, які мають на меті змінити підходи до мобілізації у першому читанні мають розглянути 10 – 12 січня. Однак їх будуть доопрацьовувати.

Адже деякі пропозиції спровокували гострі дискусії у суспільстві та серед нардепів. Уже зрозуміло, що деякі з них навіть неможливо впровадити на законодавчому рівні. Наприклад, у НБУ наголосили, що відповідно до законодавства фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації в Україні, неможливо.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився щодо ідеї бронювання за високі податки. Він зауважив, що не бачив в жодній країні успішної реалізації цієї ідеї.