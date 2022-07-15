4 постраждалих внаслідок удару росіян перебувають у критичному стані, – мер Вінниці

Після ракетного обстрілу Вінниці в лікарні опинились близько 80 людей, з них 15 пацієнтів – у важкому стані. Ще четверо потерпілих – в критичному.

Про це повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов в ефірі всеукраїнського телемарафону. Загалом по медичну допомогу звернулись 197 постраждалих.

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Ушкодження у потерпілих – досить серйозні

За життя 4 людей борються лікарі, адже потерпілі отримали дуже серйозні ушкодження. На сьогодні медичні заклади забезпечені всім необхідним,

– наголосив Моргунов.

Щодо загиблих, то їх – 23, серед них – троє дітей. Одна людина померла вже в лікарні. Міська рада обіцяє оплатити поховання жертв обстрілу.

11 осіб досі розшукують

У ДСНС раніше повідомили, що станом на 15 липня у розшуку перебували 11 осіб. Вони, згідно з інформацією рідних та близьких, перебували в районі потрапляння ракет. Після атаки на Вінниці зв'язок з цими людьми зник.

Розбір завалів продовжується, до цих робіт залучили понад 400 осіб та 70 одиниць техніки

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Що відомо про обстріл Вінниці 14 липня: коротко

Ракетний обстріл стався близько 11:00 – під час масової повітряної тривоги.

Ракети влучили у цивільний об'єкт поруч будинком побуту "Ювілейний".

Зовсім поруч – транспортна розв'язка та стоянка таксі.

Стріляли вороги з підводного човна з Чорного моря.

Наразі поліція ідентифікувала 19 з 23 загиблих. Для цього родичі безвісти зниклих пройшли ДНК-експертизу.

міноборони росії в черговий раз збрехало: держава-агресорка заявила, що, мовляв, у Вінниці була зустріч з постачальниками західного озброєння.

Дивіться у відео про ракетний обстріл Вінниці "Калібрами":