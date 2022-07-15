Розлетілись вікна й все довкола: ракетний удар по Вінниці потрапив на відео

Зранку 14 липня росіяни завдали цинічних ракетних ударів по Вінниці, влучивши у 2 цивільні будівлі. У мережу потрапили декілька відео з влучанням ракети.

На першому відео видно, як ракетний удар по будівлі зненацька застав жителів міста, які прогулювались центральною площею.

До теми Ракетні удари по Вінниці та Миколаєву, ЗСУ відбили декілька атак: основне за 141 день війни

Люди різко попадали на підлогу. Також можна побачити, як українці турбуються про найближчих у найстрашніші хвилини. В одного чоловіка з повідка втекла собака. Ризикуючи життям, він піднявся та побіг за нею.

На інших відео вже можна побачити, як ракетний удар застав працівників крамниці. Скло з вікон та усі дрібні предмети порозліталися навколо внаслідок вибуху.

Що трапилось

Щонайменше 23 загиблих

Наразі відомо, що внаслідок удару загинули 23 людини. Серед них 3 дитини. До лікарні госпіталізували 71 людину, серед яких теж 3 дітей. Ще 29 людей залишаються зниклими безвісти.

До теми – центр Вінниці одразу після влучання ракет: дивіться відео