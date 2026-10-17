Одне з великих міст України залишилося без світла через атаку Росії

Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі українських міст. Внаслідок чергового удару без світла залишилася Вінниця.

Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов.

Яка ситуація зі світлом у Вінниці?

За словами міського голови, фахівці ще оцінюють обсяг руйнувань.

Критична інфраструктура наразі працюватиме на резервному живленні.

На час відсутності світла електротранспорт не курсуватиме. Натомість вийде більше автобусів та маршрутних таксі.

"Якщо зникне інтернет, для отримання інформації вмикайте радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM", – уточнив мер.

Нагадаємо, напередодні Вінниця опинилася під масованою атакою. Російські дрони пошкодили цивільну інфраструктуру. Влада повідомляла про шістьох поранених, яких доставили до лікарні. П'ятеро отримали поранення легкого та середнього ступенів тяжкості. Ще одна людина – 25-річна дівчина – перебуває у важкому стані.

Після серії вибухів перебої зі світлом і водою фіксували у Житомирі. Понад 300 тисяч абонентів залишалися без електрики у Луцьку. Тим часом на Рівненщині попередили про можливу нову хвилю російських атак. Жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги, зарядити телефони та підготувати запасні джерела живлення.