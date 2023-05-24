На Харківщині розшукують 3-річну Віолетту: фото та прикмети дитини

24 травня 2023, 09:30
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Джерело:

Поліція Харківської області

На Харківщині у селі Скрипаї розшукують Віолетту Мужечук. Дитина зникла 23 травня о 19:00.

Дівчинка була на подвір'ї будинку, а потім зникла. Наразі правоохоронці розпочали пошуки дитини.

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На Харківщині розшукують 3-річну дівчинку

Прикмети Віолетти Мужечук:

  • На зріст 90 – 110 сантиметрів;
  • Худорлявої статури;
  • Коротке темне волосся;
  • Блакитні очі;
  • Була одягнута у червону кофту та білі штани.

Якщо ви знаєте про місцеперебування дівчинки – повідомте за номерами 102, (050) 305-52-33 чи іншим зручним способом.


На Харківщині розшукують Віолетту Мужечук / фото поліції

Станом на ранок 23 травня тривають пошукові роботи. За попередніми даними місцевих мешканців, дівчинка могла потрапити у навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки.

До пошуків наразі залучені 33 рятувальники ДСНС, 5 одиниць техніки та квадрокоптер, а також співробітники Національної поліції, волонтери і кінологи. Загалом близько 100 осіб.

Рятувальники шукають дівчинку / фото ДСНС

Зникнення дітей в Україні

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Автор: Софія Ковнір