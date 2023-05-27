Жива: знайшли 2-річну Віолетту, яку кілька днів шукали на Харківщині

На Харківщині 27 травня знайшли 2-річну Віолетту Мужечук. Її шукали 4 доби тисячі людей. Лікарі надають дівчинці медичну допомогу.

Володимир Тимошко зазначив, що українці щодня молилися, щоб дівчинку знайшли живою.

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27 травня на її пошуки вийшло майже 1000 людей.

Віолетта жива, ми її знайшли. Це поліцейські, рятівники, військові, волонтери, місцеві мешканці. Ми прочесали ліси, посадки. Оглянули кожен кущик, перевірили усі водойми. Віолетта жива, і це щастя. Це результат спільної роботи. Вдячний всім за таку виснажливу, але блискучу і результативну роботу,

– наголосив Тимошко.

Зауважимо, що попри версію про викрадення дитини, дівчинку продовжували шукати в лісі. Ці пошуки, на щастя, дали результати.

"В результаті знайшли дівчинку в густому лісі, в кущах, за шість кілометрів від дому. Врятувати малечу вдалося поліцейським Богодухівського району. Саме в їхньому квадраті пошуків була дитина", – повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.



Дівчинку знайшли / Фото "Троянда на руці"

У МВС України вже відреагували на цю новину.

Нарешті сьогодні дівчинку знайшли в лісі. Вона жива, але дуже стомлена, спрагла і голодна. Протиправних дій щодо дитини не було скоєно, Віолетта занадто далеко пішла від дому та загубилася. Зараз знайдене маля оглядають лікарі,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про зникнення дитини

Віолетта зникла 23 травня близько 19:00 у селі Скрипаї. Вона гралась з братом-близнюком на території приватного будинку, але потім пішла у невідомому напрямку. На момент зникнення Віолетта була одягнута в червону куртку та білі штанці. Важливо, що дівчинка боїться автомобілів.

Щоб знайти 3-річну Віолетту, залучили:

сили та заходи поліції,

ДСНС,

кінологів,

водолазів,

волонтерів,

працівників лісового господарства,

мешканців села та прилеглих населених пунктів.

Раніше у ДСНС розповіли, що родина багатодітна, батько захищає нашу Батьківщину від російських загарбників, а мама доглядає діток вдома. У селі ніколи не чули, щоб мама грубо поводилася з дітьми.