На випадок повномасштабної війни: США відправили винищувачі до кордонів з Росією

25 жовтня 2021 , 22:15
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Джерело:

Forbes

Військово-повітряні сили США відправили винищувачі F-16 на невелику базу поблизу кордонів з Росією. Американці вдруге за рік розосередили бойові літаки для захисту від можливих атак росіян.

У травні 2021 року в рамках навчань Agile Combat Employment на головну базу Пентагону на Алясці в Анкоріджі повернулися винищувачі F-22. Ці повітряні судна та F-16 допоможуть захистити пункти дислокації військових на випадок атаки балістичними й крилатими ракетами.

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Під час згаданих військових навчань відпрацьовували "легенду" повномасштабної війни з Росією. Американські літаки зможуть відбити бомбардування, якщо будуть розташовані на більшій кількості невеликих злітно-посадкових смуг.

Стратегія США

До прикладу, база King Salmon розташована за 300 миль від бази Elmendorf-Richardson. Нещодавно ВПС США протестували політ двох F-16, яких відправили з бази Eielson біля міста Фейрбенкс до авіабази Eareckson на острові Шемія.

Невеликий острів розташований за 200 миль від російського узбережжя. Тамтешня авіабаза найближча до Росії та вважається найвіддаленішим стратегічним форпостом США.

Американські військові впевнені, що авіабаза на Шемії це ідеальна позиція для перехоплення російських ударів по Алясці. За прогнозами, Росії може не вистачити ракет, щоб перекрити усі місця з винищувачами США.

Зверніть увагу! 18 жовтня розпочалися військові навчання "Стійкий полудень", або Steadfast Noon. У них беруть участь 14 країн-учасниць НАТО, які відпрацьовують маневри на випадок ядерної війни.

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  • У Північноатлантичному Альянсі не виключають, що Росія може напасти одночасно з кількох напрямків. Учасники НАТО планують узгодити план щодо захисту від потенційного нападу росіян.
  • Водночас у Кремлі вирішили припинити роботу свого представництва при НАТО в Брюсселі та закрити інформбюро Альянсу в Москві. Такі дії стали відповіддю на відкликання 8 російських представників.
  • Російські політики також впали в істерику через можливий вступ України у НАТО. У Кремлі заявили, що це може нашкодити Росії.
Автор: Євгенія Пласконь