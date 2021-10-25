На випадок повномасштабної війни: США відправили винищувачі до кордонів з Росією

Військово-повітряні сили США відправили винищувачі F-16 на невелику базу поблизу кордонів з Росією. Американці вдруге за рік розосередили бойові літаки для захисту від можливих атак росіян.

У травні 2021 року в рамках навчань Agile Combat Employment на головну базу Пентагону на Алясці – в Анкоріджі – повернулися винищувачі F-22. Ці повітряні судна та F-16 допоможуть захистити пункти дислокації військових на випадок атаки балістичними й крилатими ракетами.

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Під час згаданих військових навчань відпрацьовували "легенду" повномасштабної війни з Росією. Американські літаки зможуть відбити бомбардування, якщо будуть розташовані на більшій кількості невеликих злітно-посадкових смуг.

Стратегія США

До прикладу, база King Salmon розташована за 300 миль від бази Elmendorf-Richardson. Нещодавно ВПС США протестували політ двох F-16, яких відправили з бази Eielson біля міста Фейрбенкс до авіабази Eareckson на острові Шемія.

Невеликий острів розташований за 200 миль від російського узбережжя. Тамтешня авіабаза – найближча до Росії та вважається найвіддаленішим стратегічним форпостом США.

Американські військові впевнені, що авіабаза на Шемії – це ідеальна позиція для перехоплення російських ударів по Алясці. За прогнозами, Росії може не вистачити ракет, щоб перекрити усі місця з винищувачами США.

Світ готується протистояти російській агресії: що відомо

У Північноатлантичному Альянсі не виключають, що Росія може напасти одночасно з кількох напрямків. Учасники НАТО планують узгодити план щодо захисту від потенційного нападу росіян.

Водночас у Кремлі вирішили припинити роботу свого представництва при НАТО в Брюсселі та закрити інформбюро Альянсу в Москві. Такі дії стали відповіддю на відкликання 8 російських представників.

Російські політики також впали в істерику через можливий вступ України у НАТО. У Кремлі заявили, що це може нашкодити Росії.

18 жовтня розпочалися військові навчання "Стійкий полудень", або Steadfast Noon. У них беруть участь 14 країн-учасниць НАТО, які відпрацьовують маневри на випадок ядерної війни.