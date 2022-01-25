Виплата на 27 тисяч років: як ексвласник скандального "Дельта Банку" грається з правосуддям

У ексвласника "Дельта Банку" Миколи Лагуна залишились мільярдні борги й ошукані вкладники. Хоча "феміда" й намагається притягнути його до відповідальності, сам він затіяв "дуже цікаву гру".

Якщо ви вкладник "Дельта Банку" ви й так знаєте його історію, однак іншим варто нагадати. Банк рухнув у 2015 році, і це падіння називали одним з найгучніших в українській історії.

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Чому банк рухнув

За даними правоохоронців, які одразу почали займатися цим кейсом, "падати" банку дуже активно допомагали й власник, і топменеджмент.

На момент падіння – загальний борг установи перед вкладниками й кредиторами сягав навіть не мільярдів, а десятків мільярдів гривень. Епопея з розслідуванням тривала всі ці роки, та й досі не закінчилася.



Борг "Дельта Банку" сягає десятки мільярдів гривень / Фото Цензор.НЕТ

Підозра для Лагуна

Не в останню чергу через те, що сам Лагун восени 2015 року виїхав з України й повернувся аж навесні 2020 року. Десь тоді розслідування, принаймні візуально, активізувалося. Восени 2021 року він та кілька його колишніх підлеглих нарешті отримали підозри.

За повідомленням Генпрокурорки Ірини Венедіктової, банк виводив нерухомість з-під застави, продавав борги за безцінь, або просто роздавав наближеним конторам. Їм же видавав кредити з нікчемними заставами. Словом – класика.

Зараз майно Лагуна на загальну суму у 790 мільйонів гривень, за словами знову ж таки Венедіктової, арештоване. Ці гроші аж ніяк "не натягнеш" на загальний борг як "Дельта Банку", так і Лагуна особисто, оскільки навіть сотні мільйонів не конкурують з десятками мільярдів.

Самого ж Лагуна Печерський райсуд у жовтні 2021 року – після вручення підозри – відправив під домашній арешт. Водночас продовжила діяти заборона на виїзд з України. Враховуючи 5-річну відсутність – цілком логічно.



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Арешт тривав недовго

Арешт, правда, тривав лише 2 місяці, й інформації про його продовження – ми не знайшли. Далі "феміда" вирішила відпустити Лагуна під особисте зобов'язання. Не зрозуміло, що конкретно відбулося.

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Для того, аби це з'ясувати надіслали запити в Офіс Генерального прокурора, в Національну поліцію, яка й займається досудовим розслідуванням. Однак на момент виходу розслідування – відповіді не отримали.

Суперечливі рішення

Крім того, Печерський райсуд, який садив Лагуна під домашній арешт, наприкінці листопада 2021 року дозволив йому безперешкодно виїжджати за кордон. Прямо під час цього ж домашнього арешту.



Наприкінці листопада 2021 року суд дозволив Лагуну виїжджати за кордон / Фото пресслужба "Дельта Банку"

Я не жартую. Знаю, що звучить дуже дико. Втім розумію, як так могло вийти: домашній арешт й заборона виїзду з України – це 2 паралельні судові процеси, ініційовані зовсім різними органами. А паралельні лінії – не перетинаються. Ліва рука робить одне, а права – зовсім інше.

Матеріали цього судового засідання можна перечитувати знову й знову. Не тому, що вони відкривають для Лагуна світ, а тому що відкривають для нас Лагуна – з іншого, досі незвіданого боку.

Борги Лагуна

Почнімо з боргу, який Лагун нині повинен виплатити державі. Взагалі-то мало б мовитись про борги саме в множині. Однак ми візьмемо тільки один з них, ймовірно, найбільший і максимально показовий.

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Він детально описаний у судовому матеріалі – це борг перед державним "Ощадбанком". Його передісторія максимально проста.

Якось Лагун вписався, як поручитель "Дельта Банку", а коли виявилося, що "дельта" винен "ощаду" – банкір намагався уникнути сумної долі. Однак Верховний Суд тоді постановив – виплати повинні лягти на поручителя. На те він і поручитель же.

Як Лагун намагається скасувати заборону

Борг Лагуна складає: 948 005 232 гривень 40 копійок + 111 797 984 доларів 90 центів + 12 446 648 євро 40 євроцентів. За актуальним курсом, загальна сума тягне на – 4,5 мільярда гривень.

Боргом займається виконавча служба, й саме заборгованість стала причиною заборони для Лагуна виїжджати з країни. Однак він прийшов до суду якось цю заборону скасувати.

Що для цього потрібно? Показати, як ти сумлінно намагаєшся виплатити державі свій велетенський борг. Тут я спочатку просто зобов'язаний зацитувати судову ухвалу:

"Будь-яких умисних дій ухилення від виконання судового рішення заявник не вчиняє, має офіційний дохід та частково, у межах своїх можливостей, сплачує заборгованість. Заявник офіційно працевлаштований у ТОВ "Дельта Лізинг", та з метою погашення боргу за виконавчим провадженням звернувся до роботодавця з заявою щодо здійснення щомісячного відрахування від своєї заробітної плати у розмірі 50% на рахунок погашення боргу".

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Фарс боржника

Усе саме так, як ви зрозуміли: колишній власник банку в липні 2021 року влаштувався економістом. Тепер має 40-годинний робочий тиждень і ставку, половина з якої мала б йти на погашення боргу.

Далі виявилося, що оскільки всі рахунки Лагуна арештовані й можливість надходження на них коштів – заблокована, то банкір написав своєму новому босу ще одну заяву й попросив віддавати державі вже не половину, а всю заробітну платню.

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Це звучить та виглядає, як фарс. Крім того, у Лагуна додали, що він є стороною чи свідком в низці судових справ закордоном, зокрема в Білорусі й Великобританії. Ну, і що було б непогано туди таки з'їздити. Усього цього стало достатньо. Печерський райсуд послухав і дозволив Лагуну виїжджати за межі України.

27 тисяч років виплат

Ми вирішили все ж таки дізнатися, яка в Лагуна нині зарплата – як в економіста в приватній компанії. Тобто скільки грошей щомісячно він відправляє на погашення боргу в понад 4 мільярди гривень.

Офіційно банкір отримує 14 тисяч гривень на місяць. 4,5 мільярда гривень при щомісячних відрахуваннях у 14 000 тисяч гривень банкір повертатиме… якихось 27 тисяч років. Це так само як почати виплачувати під час пізнього палеоліту, а закінчити десь зараз.

Гра Лагуна

Два тижні тому Арсен Мілютін – це член правління "Ощадбанку", перед яким заборгував Лагун, в інтерв'ю "Інтерфаксу" згадував про цей епізод. За його словами, ексвласник "дельти" не вперше через суд знімає заборону на виїзд. Те, що вони через суд блокують, а він через суд знімає – гра така.

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Крім того, Мілютін зазначив, що фішку з "влаштувався на роботу й сумлінно повертає кошти державі" могли придумати спеціально для чергового зняття заборони на виїзд з країни. Дарма, що повернення за таких умов займе пару десятків тисяч років. Водночас в "Ощадбанку" переконані, що приховані активи в Лагуна все ж таки є.

"Активи є, він явно не жебракує. Втім, щоб довести – треба детективну службу винаймати. Ми спілкувалися з іноземними юристами – кажуть, має бути зачіпка. У нас є рішення суду, яке можемо легалізувати на Кіпрі, у Лондоні, чи деінде. Однак, по-перше, це гроші, які треба сплатити юристам, по-друге – має бути перспектива, що це рішення там визнають і почнуть щось робити", – заявили в правлінні "Ощадбанку".

Гроші є, але не для виплати боргу

Замість традиційного висновку – ще 2 цікавих факти. Факт перший: ми звернулися із запитом до "Ощадбанку" й отримали відповідь, що борг Лагуна перед ними залишається таким же, як і був, цитую: "Погашення заборгованості перед банком не відбувалось".

Факт другий: в київському ресторані, де ми помітили Лагуна – із зарплатнею в 14 000 гривень не розгуляєшся, армію охоронців і водіїв – не оплатиш, та й кортежем з 2 доволі дорогих авто – не поїздиш.

Тож є гроші. Шкода тільки, що вони в Лагуна, а не в держави, якій він винен.