Виплата субсидій, пільг та грошових допомог у березні повністю профінансована: важливі деталі
Джерело:Міністерство соціальної політики
У Міністерстві соціальної політики повідомили, що виплата грошових допомог, пільг та субсидій у березні в повному обсязі профінансована. Як будуть виплачувати кошти – читайте у статті.
Мінсоцполітики на початку березня перерахувало в усі регіони кошти у повному обсязі для виплати соціальних допомог, пільг та субсидій.
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Виплата соціальних допомог у більшості регіонів відбувалася вчасно або раніше визначених дат. Якщо в звичайному режимі виплати здійснювались 7 – 10 числа кожного місяця, то за березень цього року виплату розпочато з 3 березня.
Як отримуватимуть виплати люди в містах, де ведуться бойові дії
В окремих містах та районах у зв’язку з проведенням активних бойових дій органи соцзахисту не мали змоги працювати, проводити нарахування та виплату відповідних видів допомог. Для людей із цих регіонів запустили спеціальний механізм виплат.
У рамках цього механізму Мінсоцполітики перерахувало кошти "Ощадбанку", а "Ощадбанк" перерахував їх безпосередньо людям.
Про які міста йдеться? Через спеціальний механізм люди отримають виплати у окремих містах і районах наступних областей:
- Донецька область – Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;
- Запорізька область – Василівський, Пологівський та Бердянський райони;
- Луганська область – всі міста і райони;
- Херсонська область – Генічеський та Херсонський в межах колишнього Олешківського району, міста Нова Каховка і Гола Пристань;
- Сумська область – Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;
- Харківська область – Ізюмський, Харківський район міста Ізюм, Куп’янськ, Мерефа та більшість районів міста Харків;
- Чернігівська область – частина Новгород-Сіверського району та Деснянський район у місті Чернігів.
- Київська область – Вишгородський район в межах колишнього Іванківського району.
Виплату грошових допомог, пільг та житлових субсидій людям із зазначених міст та районів здійснюватиме "Ощадбанк" наступним чином:
- тим громадянам, які одержували виплати через банки, "Ощадбанк" перерахує кошти на їхні банківські рахунки;
- тим громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, "Ощадбанк" здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему "MY TRANSFER".
Останнім необхідно звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення “Ощадбанку” на території України протягом 60 днів.
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