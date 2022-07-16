Шахраї поширюють фейкове відео Зеленського, щоб отримати персональні дані українців

Шахраї поширюють фейкове відео, де використано зйомки Володимира Зеленського. За допомогою однієї схеми вони намагаються заволодіти персональними даними українців

У фейсбуці шахраї створили фейкову сторінку одного з українських телеканалів. Там розмістили змонтоване відео одного з виступів Володимира Зеленського. Фейкове відео спрямоване на заволодіння персональними даними та коштами довірливих громадян.

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Увага, працюють шахраї

У тому відео з Зеленським закликають до передачі персональних даних та до передачі номера банківської картки. У фейковому відео кажуть, що "все це необхідно для гарантованого отримання виплати у розмірі 8 000 гривень кожному громадянинові, хто провів реєстрацію".

Застерігаємо! Подібні повідомлення та відеоматеріали є елементами шахрайських схем, спрямованих на заволодіння персональними даними та коштами довірливих громадян. У жодному разі не передавайте персональні дані невідомим особам чи організаціям! Довіряйте лише офіційним джерелам!,

– наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Нещодавно шахраї використовували образ Віталія Кіма

Нещодавно шахраї мали схожу схему, вирішивши скористатися народною любов'ю до очільника Миколаївської ОВА Віталій Кіма.

Вони телефонували громадянам від імені голови ОВА й просили грошей. Сам Кім запевнив, що він нікому не телефонує й ніяких грошей не просить. Тож, якщо до вас раптом подзвонить "Віталій Кім" – не вірте.

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