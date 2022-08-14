Пізніше, ніж зазвичай: у Міноборони озвучили терміни виплат для військових у серпні

Українські військові у серпні отримають виплати, але здійснюватимуть їх пізніше, ніж зазвичай. Розповідаємо, коли кошти мають надійти на рахунки.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що українські військові отримають виплати вже наприкінці місяця. Розрахунки, які це гарантують, вже зроблені.

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Затримки пов'язані з держбюджетом

Перейматись не варто. Зі слів Ганни Маляр, відповідні затримки пов'язані зі змінами у державному бюджеті. Водночас вона зауважила, що наша країна, а точніше її економіка, переживає екстремальну ситуацію.

Тож уряду необхідно розв'язувати низку складних питань. Але, переконала Маляр, оборона залишається у пріоритеті. Тож кожен військовий отримає кошти, які повинен. Просто частина з них може надійти на рахунки на 2 – 3 тижні пізніше, якщо порівнювати з минулими місяцями.

У попередні місяці ми вибудували ритм: у першій половині місця МОУ переказувало кошти на виплати щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців. У другій половині місяця МОУ фінансували додаткові виплати за несення служби під час воєнного стану та безпосередню участь у бойових діях,

– додала Маляр.

Під щомісячним забезпеченням маються на увазі посадові оклади, виплати за військові звання, а також вислугу років.

Крім того, Ганна Маляр зазначила, що у порівнянні з червнем виплати за липень зростуть на 15 відсотків. Якщо говорити про загальну суму, то мовиться про 70 мільярдів гривень.

Які спеціальності потрібні армії

Нагадаємо, що напередодні секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО Роман Костенко розповів, яких спеціальностей бракує у ЗСУ. За його словами, зараз військові частини укомплектовують не за кількістю, а з урахуванням закриття необхідних спеціальностей.

Наприклад, піхотинців зараз не набирають, адже їхня кількість достатня. Натомість є потреба у водіях. Також рідкісною є спеціальність оператор протитанкових ракет.

Водночас Костенко зауважив, що зараз з-поміж добровольців без досвіду і людей з досвідом воювати обирають других. Адже їм потрібно присвятити мінімум часу, щоб відправити воювати та захищати Батьківщину.

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