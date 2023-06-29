Виплати військовим: Рада зобов'язала Стефанчука негайно підписати законопроєкт

Верховна Рада ухвалила окреме рішення, яке зобов'язує голову парламенту Руслана Стефанчука негайно підписати законопроєкт про виплати військовим. Зробити це він має ще сьогодні.

За словами депутата Олександра Гончаренка, "за" це проголосував 271 народний обранець.

Дивіться також Виплати та відпустки для військових: Верховна Рада підтримала новий законопроєкт

Тобто, сьогодні Стефанчук зобов'язаний підписати прийняте рішення і далі його передають на підпис Зеленському,

– написав Гончаренко.

Закон №9342 передбачає відпустки та виплати строковикам, курсантам, доплати обмежено придатним, пораненим, а також закон про легалізацію правого руля для військових

Які зміни внесли у законопроєкт

Рада у другому читанні ухвалила закон №9342 учора.

Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20100 грн за порядком, визначеним КМУ.

Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень на умовах і за порядком, визначеним КМУ.