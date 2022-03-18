Виправдовує свою нерішучість, – ОП про спроби Шольца розділити "простих росіян і Путіна"

В Офісі Президента кажуть, що Олаф Шольц намагається виправдати свою нерішучість. Саме тому канцлер Німеччини пропонує розділити відповідальність Володимира Путіна як автора війни та простих росіян.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що це у Європі може стати неправдивим трендом.

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71% росіян підтримують війну проти України, – Подоляк

Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян. Майте це на увазі,

– написав Подоляк.

Зазначимо, що раніше канцлер Шольц закликав німців не булити росіян через війну проти України. У соцмережах політик написав, що це злочин Володимира Путіна, а не простих росіян.

Також канцлер пообіцяв підтримку українцям на території Німеччини. Мовиться про тих громадян, які виїхали із зони бойових дій.

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