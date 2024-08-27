Усе для цього ми маємо, – майор запасу про випробування першої української балістичної ракети

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна випробувала першу балістичну ракету власного виробництва. Також 24 серпня наша держава вперше успішно застосувала ракету-дрон "Паляниця". Це все може призвести до того, що окупантам буде складно вести такі інтенсивні бойові дії.

Таку думку 24 Каналу озвучив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Він підкреслив, що програма розробки ракет працює вже не перший рік, а зараз вона суттєво пришвидшилась.

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Якою може бути ця ракета

Олексій Гетьман зазначив, що Україні для розробки балістичних ракет потрібні певні комплектуючі. Ймовірно, з цим допомогли партнери. Все інше, що необхідно для цього, наша держава має. Зокрема, наші інженери мають досвід та фах.

Не вистачало технологій, фінансування та ще багато чого. Зараз це розвернулося у потрібний бік. Думаю, усе для того, щоб зробити ракету, ми маємо. Не вистачає нам хіба що часу, все інше у нас є. Є офіційне повідомлення про випробування балістичної ракети. Думаю, що це буде ракета не дуже великої дальності, не на тисячі кілометрів,

– вважає він.

Якщо ця балістична ракета матиме дальність хоча б 600 кілометрів, то цього вистачить, щоб відтиснути ворога максимально далеко від наших кордонів. Зокрема, російські логістичні, військові штаби, все, що вони використовують для того, щоб керувати своєю армією.

"Американський дозвіл, наші балістичні ракети, наші "Паляниці", просто дрони і так далі – все це разом може провести до того, що росіянам просто не буде можливості вести принаймні такі інтенсивні бойові дії", – припустив майор запасу.