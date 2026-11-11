Сподіваюсь, випробуємо взимку, – Зеленський про першу європейську систему антибалістики
Україна готується провести випробування першої європейської системи антибалістичного захисту. Її тестування можуть відбутись вже найближчої зими.
Про це 11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Проєкт антибалістичної системи
Проєкт розробляють у тісній взаємодії з міжнародними партнерами, зокрема оборонним сектором Данії. За словами Зеленського, Україна наразі максимально зосередилася на розробці системи проти російських ракет.
Сподіваюся, взимку ми випробуємо першу європейську систему протибалістичного захисту,
– сказав президент.
Глава держави підкреслив, що Україна не здатна реалізувати такий оборонний проєкт самостійно без зовнішньої підтримки.
Зеленський подякував партнерам і данській оборонній промисловості за плідну співпрацю й активну роботу над спільними ініціативами.
До слова, напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главами МЗС країн G7 у Парижі та назвав головні потреби України в обороні. Він пояснив партнерам, що на тлі постійних російських атак країні потрібно насамперед посилити протиповітряну оборону, отримати додаткову енергетичну допомогу та достатнє фінансування.