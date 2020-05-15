Випуск новин за 14:00: Онлайн-конференція ТКГ у Мінську. Закриття міської лікарні у Харкові

У випуску новин за 15 травня станом на 14:00 – особливого статусу ОРДЛО в Конституції України не буде. Під час відеоконференції ТКГ представники оновленої української делегації виключили ухвалення такого рішення на вимогу російської сторони. У Харкові через коронавірус закрили ще одну міську лікарню. Медзаклад є одним із опорних для прийому хворих на COVID-19.

Також у випуску новин на 24 каналі: У київській референс-лабораторії проводять позапланову перевірку через непридатні ПЛР-тести. Американський суд зобов'язав Білий дім оприлюднити листування Трампа щодо замороження військової допомоги Україні. На Луганщині вже 9 днів не фіксують нових випадків захворювання на COVID-19. Дональд Трамп подав кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.