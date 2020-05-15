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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 14:00: Онлайн-конференція ТКГ у Мінську. Закриття міської лікарні у Харкові

Випуск новин -

У випуску новин за 15 травня станом на 14:00 – особливого статусу ОРДЛО в Конституції України не буде. Під час відеоконференції ТКГ представники оновленої української делегації виключили ухвалення такого рішення на вимогу російської сторони. У Харкові через коронавірус закрили ще одну міську лікарню. Медзаклад є одним із опорних для прийому хворих на COVID-19.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У київській референс-лабораторії проводять позапланову перевірку через непридатні ПЛР-тести.

Американський суд зобов'язав Білий дім оприлюднити листування Трампа щодо замороження військової допомоги Україні.

На Луганщині вже 9 днів не фіксують нових випадків захворювання на COVID-19.

Дональд Трамп подав кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Теги: Тристороння контактна група Новини Харкова Новини України Випуск новин
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