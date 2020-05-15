Випуск новин за 14:00: Онлайн-конференція ТКГ у Мінську. Закриття міської лікарні у Харкові
У випуску новин за 15 травня станом на 14:00 – особливого статусу ОРДЛО в Конституції України не буде. Під час відеоконференції ТКГ представники оновленої української делегації виключили ухвалення такого рішення на вимогу російської сторони. У Харкові через коронавірус закрили ще одну міську лікарню. Медзаклад є одним із опорних для прийому хворих на COVID-19.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У київській референс-лабораторії проводять позапланову перевірку через непридатні ПЛР-тести.
Американський суд зобов'язав Білий дім оприлюднити листування Трампа щодо замороження військової допомоги Україні.
На Луганщині вже 9 днів не фіксують нових випадків захворювання на COVID-19.
Дональд Трамп подав кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 13:12 ДТП з 15 автомобілів під Києвом сталася через задимлення від пожеж: відео
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Безкоштовний проїзд та довші поїзди: як у світі "перезапускають" громадський транспортсьогодні , 09:10
-
Курс валют на 15 травня: євро упав за межі 29 гривень, долар знову втратив у цінісьогодні , 08:31
-
Чому б довічнику не працювати у Міністерстві юстиції, – Малюська про помилуваннясьогодні , 08:19
Пропозиції партнерів
Коментарі