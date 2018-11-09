Випуск новин за 09:00: Обстріли на фронті. Пожежа під Києвом

У випуску новин за 9 листопада станом на 09:00 – на фронті не припиняються обстріли, двоє українських військових зазнали поранень. Російські найманці 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На АЗС у Білогородці, що на Києвщині, загорілася бочка для зберігання дизельного палива. Після займання рідина залила проїжджу частину й почала горіти, охоплюючи всю територію автозаправки.

Також у випуску: Майор поліції, якого піймали на хабарі у розмірі 200 тисяч гривень, є помічником народної депутатки Тетяни Чорновол. ОБСЄ звинуватила Росію у збитті безпілотника над Донбасом. Антимонопольний комітет виявив махінації на закупівлі одноразового посуду для армії. 8 листопада відбулось установче засідання Тимчасової слідчої комісії у справах нападів на активістів.