10:19
9 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський загін покарав Трампа. Чорний день в календарі
      Вєсті Кремля
      21:52, 8 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, 8 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Випуск новин за 09:00: Обстріли на фронті. Пожежа під Києвом

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 листопада станом на 09:00 – на фронті не припиняються обстріли, двоє українських військових зазнали поранень. Російські найманці 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На АЗС у Білогородці, що на Києвщині, загорілася бочка для зберігання дизельного палива. Після займання рідина залила проїжджу частину й почала горіти, охоплюючи всю територію автозаправки.

      Також у випуску: 

      Майор поліції, якого піймали на хабарі у розмірі 200 тисяч гривень, є помічником народної депутатки Тетяни Чорновол.

      ОБСЄ звинуватила Росію у збитті безпілотника над Донбасом.

      Антимонопольний комітет виявив махінації на закупівлі одноразового посуду для армії.

      8 листопада відбулось установче засідання Тимчасової слідчої комісії у справах нападів на активістів.

      Теги: Випуск новин Пожежа Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Не відцуралися мови: топ-5 голлівудських зірок, які розмовляють українською
      сьогодні , 09:00 Не відцуралися мови: топ-5 голлівудських зірок, які розмовляють українською
      Юлія Девда
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 08:15 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      "Укрпошта" – безнадійна
      сьогодні , 08:40 "Укрпошта" – безнадійна
      Артем Овдієнко
      Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      сьогодні , 02:01 Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл
      Блог Медіа
      Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      8 листопада , 23:00 Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук