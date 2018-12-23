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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 09:00: Стан потерпілих після вибуху на Львівському ярмарку. Ситуація на фронті

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 грудня станом на 09:00 – 4 постраждалих залишаються в лікарні після вчорашнього вибуху на Львівському ярмарку. Двох прооперували, вони – у реанімації, інші – в опіковому відділенні. Околиці Водяного обстріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Загалом, ворог 5 разів порушив режим тиші.

      Також у випуску:

      В ООН засудили порушення прав людини в окупованому Криму. 

      Цунамі накрило Індонезію, кількість загиблих вже сягнула шістдесяти двох.

      Британський парламент переніс голосування щодо підсумкової угоди про Brexit.

      Теги: Випуск новин Новини Львова Війна на Донбасі Вибух
      Джерело: 24 канал
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