Випуск новин за 09:00: Стан потерпілих після вибуху на Львівському ярмарку. Ситуація на фронті
У випуску новин за 23 грудня станом на 09:00 – 4 постраждалих залишаються в лікарні після вчорашнього вибуху на Львівському ярмарку. Двох прооперували, вони – у реанімації, інші – в опіковому відділенні. Околиці Водяного обстріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Загалом, ворог 5 разів порушив режим тиші.
Також у випуску:
В ООН засудили порушення прав людини в окупованому Криму.
Цунамі накрило Індонезію, кількість загиблих вже сягнула шістдесяти двох.
Британський парламент переніс голосування щодо підсумкової угоди про Brexit.
Джерело: 24 канал
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