Випуск новин за 09:00: Стан потерпілих після вибуху на Львівському ярмарку. Ситуація на фронті

У випуску новин за 23 грудня станом на 09:00 – 4 постраждалих залишаються в лікарні після вчорашнього вибуху на Львівському ярмарку. Двох прооперували, вони – у реанімації, інші – в опіковому відділенні. Околиці Водяного обстріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Загалом, ворог 5 разів порушив режим тиші.

Також у випуску: В ООН засудили порушення прав людини в окупованому Криму. Цунамі накрило Індонезію, кількість загиблих вже сягнула шістдесяти двох. Британський парламент переніс голосування щодо підсумкової угоди про Brexit.