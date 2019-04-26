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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
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      Випуск новин за 10:00: День пам'яті жертв трагедії на ЧАЕС. Вбивство підлітка на Львівщині

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 квітня станом на 10:00 – у ніч на 26 квітня на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. Цього дня відзначають 33 річницю трагедії – у всіх українських містах відбувається пам’ятні заходи. Побили до смерті, а тіло закопали за будинком – це жорстоке вбивство скоїли зі своїм ровесником підлітки на Львівщині.

      Також у випуску:

      На шахті на окупованій Луганщині стався вибух: 2 гірників загинули, ще 15 лишаються під завалами.

      Українські військові записали вітання з прийдешнім Великоднем з передової.

      Україна закликала Радбез ООН посили санкції для Кремля через указ про паспортизацію українців на окупованих територіях.

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      Теги: Випуск новин Чорнобиль Жертви Кримінальні новини Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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