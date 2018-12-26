Випуск новин за 10:00: Наїзд на пішоходів у Львові. Вісті з фронту

У випуску новин за 26 грудня станом на 10:00 – у Львові карета швидкої допомоги збила матір з маленькою донькою. Від удару жінку відкинуло вперед, а дворічна дівчинка опинились між передніми та задніми колесами. На щастя, обійшлося без серйозних травм, потерпілі відбулися забоями. Бойовики на Донбасі дещо зменшили активність. 25 грудня вони п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Також у випуску: 26 грудня завершується дія воєнного стану в Україні. Окупаційний "суд" Криму розгляне ще п'ять апеляційних скарг у справах полонених українських моряків. Негода в Україні: через снігопад та вітер без світла залишилися 479 населених пунктів. В Одесі знову відбулися сутички через захоплення владою зеленої зони.