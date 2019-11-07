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      Випуск новин за 10:00: Негода в Чорногорії. Масштабна аварія в Києві

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 листопада станом на 10:00 – негода наробила лиха в Чорногорії. Сильні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту на півночі від столиці країни – Подґоріци. У Києві важковаговик МАЗ влетів у сім легкових автівок та врізався у вантажівку. Серйозного зіткнення, на щастя, уникнути вдалось. Всі учасники ДТП від госпіталізації відмовились.

      Також у випуску: 

      У центральний військовий шпиталь у Києві привезли п'ятьох поранених бійців ООС: медики та волонтери просять здати кров. 

      Матір засудженої в Росії ізраїльтянки відмовляється від обміну доньки на російського хакера.

      Компанія YouTube розробила віртуальний проєкт падіння Берлінського муру – за основу взяли фото реального лазу та спогади учасників подій.

      Замах на столичного бізнесмена: на виїзді з Києва невідомий мотоцикліст кинув на автівку вибуховий пристрій.

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Випуск новин Чорногорія Аварії та ДТП
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