Випуск новин за 10:00: Негода в Чорногорії. Масштабна аварія в Києві

У випуску новин за 7 листопада станом на 10:00 – негода наробила лиха в Чорногорії. Сильні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту на півночі від столиці країни – Подґоріци. У Києві важковаговик МАЗ влетів у сім легкових автівок та врізався у вантажівку. Серйозного зіткнення, на щастя, уникнути вдалось. Всі учасники ДТП від госпіталізації відмовились.

Також у випуску: У центральний військовий шпиталь у Києві привезли п'ятьох поранених бійців ООС: медики та волонтери просять здати кров. Матір засудженої в Росії ізраїльтянки відмовляється від обміну доньки на російського хакера. Компанія YouTube розробила віртуальний проєкт падіння Берлінського муру – за основу взяли фото реального лазу та спогади учасників подій. Замах на столичного бізнесмена: на виїзді з Києва невідомий мотоцикліст кинув на автівку вибуховий пристрій.