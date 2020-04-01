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      Випуск новин за 10:00: Тестування на коронавірус у Львові. Медичні маски від Lamborghini

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 квітня станом на 10:00 – швидкі тестування на виявлення коронавірусу масово проводять у Львові. У місті перевіряють водіїв громадського транспорту, працівників соцслужб, комунальників та медиків. Італійська компанія Lamborghini замість елітних авто почала виробляти захисні маски. Для цього переобладнали завод у Сант-Агата-Болоньєзе.

      Також у випуску:

      В Україну з Китаю прибув літак з новою партією тестів на коронавірус. Привезли також тисячі одиниць засобів захисту, зокрема 40 тисяч окулярів, медичні маски та обладнання для апаратів ШВЛ.

      Влада Туркменістану заборонила слово "коронавірус" на державному рівні, а за носіння маски там може затримати поліція. Офіційно країна досі не повідомляла про жоден випадок виявлення COVID-19.

      Керівник Офіс Президента Андрій Єрмак заявив, що наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться після виконання домовленостей, яких досягли президенти у Парижі 9 грудня.

      В Україні вже 669 підтверджених випадків коронавірусу. Лише за останню добу лікарі виявили рекордних 120 хворих, найбільше заражених в Київській області та столиці.

      Теги: Новини України Новини Львова Випуск новин
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