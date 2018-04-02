Випуск новин за 10:00: Весняний призов. Перемога української шахістки
У випуску новин за 2 квітня станом на 10:00 – весняний призов в Україні стартує у понеділок, 2 квітня, він триватиме до травня 2018 року. Ганна Музичук виграла жіночий чемпіонат Європи з бліцу, захопивши перевагу у першому турі, українка до кінця зберігала лідерство і програла лише один раз.
Також у випуску:
Студенти зі Львова створили додаток для моніторингу вивезення сміття.
У Бразилії під час вистави "Страсті Христові" глядач атакував актора, який грав давньоримського солдата.
Китай запроваджує підвищені мита на 128 найменувань імпортованих зі США товарів.
У Києві вибухнуло авто.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі