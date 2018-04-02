Випуск новин за 10:00: Весняний призов. Перемога української шахістки

У випуску новин за 2 квітня станом на 10:00 – весняний призов в Україні стартує у понеділок, 2 квітня, він триватиме до травня 2018 року. Ганна Музичук виграла жіночий чемпіонат Європи з бліцу, захопивши перевагу у першому турі, українка до кінця зберігала лідерство і програла лише один раз.

Також у випуску: Студенти зі Львова створили додаток для моніторингу вивезення сміття. У Бразилії під час вистави "Страсті Христові" глядач атакував актора, який грав давньоримського солдата. Китай запроваджує підвищені мита на 128 найменувань імпортованих зі США товарів. У Києві вибухнуло авто.