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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
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      Випуск новин за 11:00: Плани на Донбас. Марафонський забіг у Києві

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 жовтня станом на 11:00 – План А, план Б і навіть С – уряд підготував для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів. Через проведення марафону у Києві частково перекривають рух. Закриють вулиці Трьохсвятительську та Володимирську, частково перекриють і Хрещатик.

      Також у випуску:

      Дату чергового етапу газових переговорів назвав віцеголова Єврокомісії Марош Шефчович.

      Систему електронних закупівель вирішили оновити, аби унеможливити махінації.

      В Україну ідуть заморозки, зливи і грози.

      blog_ava
      У формулі Штайнмаєра є важливий ключовий момент, – дипломат
      сьогодні
      8100
      Теги: Війна на Донбасі Новини Києва Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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