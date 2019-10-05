Випуск новин за 11:00: Плани на Донбас. Марафонський забіг у Києві

У випуску новин за 5 жовтня станом на 11:00 – План А, план Б і навіть С – уряд підготував для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів. Через проведення марафону у Києві частково перекривають рух. Закриють вулиці Трьохсвятительську та Володимирську, частково перекриють і Хрещатик.

Також у випуску: Дату чергового етапу газових переговорів назвав віцеголова Єврокомісії Марош Шефчович. Систему електронних закупівель вирішили оновити, аби унеможливити махінації. В Україну ідуть заморозки, зливи і грози.

Джерело: 24 канал