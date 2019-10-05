Випуск новин за 11:00: Плани на Донбас. Марафонський забіг у Києві
У випуску новин за 5 жовтня станом на 11:00 – План А, план Б і навіть С – уряд підготував для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів. Через проведення марафону у Києві частково перекривають рух. Закриють вулиці Трьохсвятительську та Володимирську, частково перекриють і Хрещатик.
Також у випуску:
Дату чергового етапу газових переговорів назвав віцеголова Єврокомісії Марош Шефчович.
Систему електронних закупівель вирішили оновити, аби унеможливити махінації.
В Україну ідуть заморозки, зливи і грози.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Війна зі ЗМІ: принц Гаррі подав до суду на власників таблоїдів Mirror і Sunсьогодні , 11:37
-
Замість Волкера представником США з питань України може стати ексспівробітник ЦРУ, – ЗМІсьогодні , 11:11
-
Головні новини 4 жовтня: під Львовом впав літак, нова ЦВК та зустріч Зеленського і Лукашенкасьогодні , 09:03
Коментарі