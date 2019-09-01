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      Випуск новин за 11:00: Стрілянина у США. "Жуляни" закривають на ремонт

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 вересня станом на 11:00 – невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь в місті Одеса, що в американському штаті Техас. Щонайменше п'ятеро осіб загинули внаслідок інциденту. Столичний аеропорт "Жуляни" з 2 до 12 вересня не обслуговуватиме пасажирів, там будуть лагодити злітно-посадкову смугу. Всі рейси на цей час перенаправлять до аеропорту "Бориспіль".

      Також у випуску: 

      Боксер Василь Ломаченко здобув черговий пояс чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.

      Проросійські бойовики впродовж 31 серпня встановили антирекорд на Донбасі: там зафіксували 20 обстрілів.

      У польському Велюні на кордоні з Німеччиною почали відзначати 80 роковини початку Другої світової війни.

      Як подолати дефіцит вчителів у школах: що пропонує Міносвіти.

       

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      Теги: Випуск новин Новини США авіація Стрілянина Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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