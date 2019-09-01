Випуск новин за 11:00: Стрілянина у США. "Жуляни" закривають на ремонт

У випуску новин за 1 вересня станом на 11:00 – невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь в місті Одеса, що в американському штаті Техас. Щонайменше п'ятеро осіб загинули внаслідок інциденту. Столичний аеропорт "Жуляни" з 2 до 12 вересня не обслуговуватиме пасажирів, там будуть лагодити злітно-посадкову смугу. Всі рейси на цей час перенаправлять до аеропорту "Бориспіль".

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Джерело: 24 канал