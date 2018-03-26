Випуск новин за 12:00: Адвокати Савченко оскаржать її арешт. Бійка біля консульства

У випуску новин за 26 березня станом на 12:00 – адвокати Надії Савченко сьогодні подадуть апеляцію на обрану їй міру запобіжного заходу. Опівночі біля польського консульства у Києві сталася бійка

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