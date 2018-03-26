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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Адвокати Савченко оскаржать її арешт. Бійка біля консульства

Випуск новин 91 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 березня станом на 12:00 – адвокати Надії Савченко сьогодні подадуть апеляцію на обрану їй міру запобіжного заходу. Опівночі біля польського консульства у Києві сталася бійка

Також у випуску:

На фронті загинув один український захисник, ще один – дістав поранення. Проросійські бойовики 44 рази порушували режим тиші.

У російському Кемерово триває рятувальна операція у торговому центрі, під час пожежі в якому вже загинуло більше півсотні людей.

Голландці відкрили меморіал у пам'ять про загиблих в авіакатастрофі над Донбасом.

Екс-президента Віктора Януковича підозрюють в організації розстрілів на Майдані.

У Миколаєві страйкують водії маршруток.

Теги: Новини Києва Затримання Савченко Надія Савченко Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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