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УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 12:00: Акція під посольством Росії. Прибуття кораблів НАТО в Україну

Випуск новин 23 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 липня станом на 12:00 – під стінами посольства Росії відбулася акція "День народження без свята". Активісти і правозахисники вимагали розслідувати справи викрадення громадян України в Криму, які сталися після анексії півострова. Шість суден з чотирьох країн Альянсу перебуватимуть в Одесі до четверга. Кораблі НАТО проведуть спільні навчання з кораблів МВС України.

Також у випуску:

КНДР розпочала демонтаж об'єктів на майданчику ракетно-космічного комплексу.

Масштабні лісові пожежі у Греції: вже десятки загиблих та більше сотні постраждалих. 

Сестра Олега Сенцова спростувала інформацію про передсмертний стан політв'язня.

Теги: Новини Києва Випуск новин Анексія Криму Водний транспорт
Джерело: 24 канал
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