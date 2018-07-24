Випуск новин за 12:00: Акція під посольством Росії. Прибуття кораблів НАТО в Україну

У випуску новин за 24 липня станом на 12:00 – під стінами посольства Росії відбулася акція "День народження без свята". Активісти і правозахисники вимагали розслідувати справи викрадення громадян України в Криму, які сталися після анексії півострова. Шість суден з чотирьох країн Альянсу перебуватимуть в Одесі до четверга. Кораблі НАТО проведуть спільні навчання з кораблів МВС України.

Також у випуску: КНДР розпочала демонтаж об'єктів на майданчику ракетно-космічного комплексу. Масштабні лісові пожежі у Греції: вже десятки загиблих та більше сотні постраждалих. Сестра Олега Сенцова спростувала інформацію про передсмертний стан політв'язня.