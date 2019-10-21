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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 12:00: Горе-мати у Запоріжжі. Аномальна кількість ДТП в Києві

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 жовтня станом на 12:00 – у Запоріжжі жінка поранила кухонним ножем трьох своїх дітей і хотіла собі вкоротити віку. У найважчому стані зараз двоє – семи та трьох років, вони перебувають у реанімації. Їхню ж матір відправили у спеціалізований медзаклад. В Києві через аномально густий туман сталося близько п'ятдесяти ДТП.

      Також у випуску:

      Володимир Путін не зміг запустити ракету з підводного човна.

      Шоу "Вечірній квартал" жорстоко висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої.

      У США вимагають внести український полк "Азов" та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини Запоріжжя Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Новини Києва
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