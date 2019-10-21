Випуск новин за 12:00: Горе-мати у Запоріжжі. Аномальна кількість ДТП в Києві

У випуску новин за 21 жовтня станом на 12:00 – у Запоріжжі жінка поранила кухонним ножем трьох своїх дітей і хотіла собі вкоротити віку. У найважчому стані зараз двоє – семи та трьох років, вони перебувають у реанімації. Їхню ж матір відправили у спеціалізований медзаклад. В Києві через аномально густий туман сталося близько п'ятдесяти ДТП.

Також у випуску: Володимир Путін не зміг запустити ракету з підводного човна. Шоу "Вечірній квартал" жорстоко висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. У США вимагають внести український полк "Азов" та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.