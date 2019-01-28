Випуск новин за 12:00: Грип на Сумщині. Пожежа у Харкові
У випуску новин за 28 січня станом на 12:00 – у Шостці, що на Сумщині, через грип відправили на карантин усі школи міста. Таке рішення ухвалила комісія із надзвичайних ситуацій. У Харкові цієї ночі більше трьох годин гасили пожежу в торговому центрі "Міраж", спалахнула вона близько четвертої години ранку.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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