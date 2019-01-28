Випуск новин за 12:00: Грип на Сумщині. Пожежа у Харкові

У випуску новин за 28 січня станом на 12:00 – у Шостці, що на Сумщині, через грип відправили на карантин усі школи міста. Таке рішення ухвалила комісія із надзвичайних ситуацій. У Харкові цієї ночі більше трьох годин гасили пожежу в торговому центрі "Міраж", спалахнула вона близько четвертої години ранку.

Також у випуску: Монумент російським загарбникам в окупованому Сімферополі невідомий облив черфоною фарбою. Причиною загоряння двох суден біля Керченської протоки стало порушення правил безпеки під час перевантаження пального. У Венесуелі майже 800 мітингувальників, які виступають проти режиму Ніколаса Мадуро, кинули за ґрати.