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      Випуск новин за 12:00: Місія МВФ в Україні. Отруєння алкоголем на Львівщині

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 вересня станом на 12:00 – місія МВФ їде з Україна, проте дискусії щодо нової програми продовжаться ще на кілька тижнів. У Самборі, що на Львівщині, п'ятеро неповнолітніх потрапили до лікарні з отруєнням алкоголем. Їх батькам виписали штраф за неналежне невиконання своїх обов'язків.

      Також у випуску: 

      Андрій Богдан літав до Росії з Азаровим напередодні зупинки євроінтеграції України у 2013 році.

      Проросійські бойовики сім разів обстріляли позиції ООС, одного українського військового поранили.

      На Дніпропетровщині спалахнула масштабна пожежа: там за селом Одинківка загорілись 30 гектарів сухої трави та покинутий сад.

      Український співак Олег Винник взяв участь в флешмобі "Всем мир" разом з артистами РФ, які підтримують агресивну політику Кремля.

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      Теги: Новини України Випуск новин МВФ Новини Львова Алкоголь Діти і неповнолітні
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