Випуск новин за 12:00: Обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври. Санкції Британії проти РФ

У випуску новин за 30 листопада станом на 12:00 – СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла в рамках кримінальної справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі. У Британії вже думають над запровадженням додаткового пакету санкцій проти Російської Федерації через агресією проти українських кораблів у Керченській протоці і захоплення наших моряків.

Також у випуску: Україна забороняє в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років. На фронті цієї доби бойовики обстріляли наші позиції 14 разів, один поранений. В Аргентині стартує саміт Великої двадцятки, де обговорять питання агресії Росії в Азовському морі.