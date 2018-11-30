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      Випуск новин за 12:00: Обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври. Санкції Британії проти РФ

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 листопада станом на 12:00 – СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла в рамках кримінальної справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі. У Британії вже думають над запровадженням додаткового пакету санкцій проти Російської Федерації через агресією проти українських кораблів у Керченській протоці і захоплення наших моряків.

      Також у випуску:

      Україна забороняє в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років.

      На фронті цієї доби бойовики обстріляли наші позиції 14 разів, один поранений.

      В Аргентині стартує саміт Великої двадцятки, де обговорять питання агресії Росії в Азовському морі.

      Теги: Релігія Новини Києва Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Випуск новин Санкції
      Джерело: 24 канал
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