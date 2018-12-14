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      Випуск новин за 12:00: Обвал будинку у Фастові. Доля винуватця стрілянини у Стразбурзі

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 грудня станом на 12:00 – у Фастові на Київщині обвалився житловий будинок: зруйновано три поверхи. Попередня причина – вибух газу на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. У ДСНС повідомляють, що газ дивом не загорівся. Поліція застрелила нападника, що влаштував стрілянину у Франції – він намагався втекти від поліції.

      Також у випуску:

      Штаб ООС зафіксував 22 атаки з боку окупантів, загинули двоє українських військових.

      Євросоюз зберігає у повному обсязі економічні санкції проти Росії до червня 2019 року.

      Майже всю Україну, окрім східних регіонів, продовжує засипати снігом.

      Теги: Новини Києва Випуск новин Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня
      Джерело: 24 канал
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