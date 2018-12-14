Випуск новин за 12:00: Обвал будинку у Фастові. Доля винуватця стрілянини у Стразбурзі

У випуску новин за 14 грудня станом на 12:00 – у Фастові на Київщині обвалився житловий будинок: зруйновано три поверхи. Попередня причина – вибух газу на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. У ДСНС повідомляють, що газ дивом не загорівся. Поліція застрелила нападника, що влаштував стрілянину у Франції – він намагався втекти від поліції.

Також у випуску: Штаб ООС зафіксував 22 атаки з боку окупантів, загинули двоє українських військових. Євросоюз зберігає у повному обсязі економічні санкції проти Росії до червня 2019 року. Майже всю Україну, окрім східних регіонів, продовжує засипати снігом.