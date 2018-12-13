Випуск новин за 12:00: Підготовка до Об'єднавчого собору. Підвищення вартості електроенергії

У випуску новин за 13 грудня станом на 12:00 – у Києві готуються до Об'єднавчого собору нової української церкви, який відбудеться 15 грудня. До столиці вже прибули екзархи Вселенського патріарха з Константинополя. 14 грудня на засіданні Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг розглядатимуть підвищення ціни на електроенергію на 12 %.

Також у випуску: Негода в Україні: через сніг знеструмлені 170 населених пунктів, затримуються потяги та літаки. У Києві відбувається акція проти підвищення вартості електроенергії в інтересах олігархів. В Андріївській церкві у Києві закінчилася літургія Вселенського патріархату.