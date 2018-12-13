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      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 12:00: Підготовка до Об'єднавчого собору. Підвищення вартості електроенергії

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 грудня станом на 12:00 – у Києві готуються до Об'єднавчого собору нової української церкви, який відбудеться 15 грудня. До столиці вже прибули екзархи Вселенського патріарха з Константинополя. 14 грудня на засіданні Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг розглядатимуть підвищення ціни на електроенергію на 12 %.

      Також у випуску: 

      Негода в Україні: через сніг знеструмлені 170 населених пунктів, затримуються потяги та літаки.

      У Києві відбувається акція проти підвищення вартості електроенергії в інтересах олігархів.

      В Андріївській церкві у Києві закінчилася літургія Вселенського патріархату.

      Теги: Новини Києва Випуск новин Єдина помісна церква Електроенергія
      Джерело: 24 канал
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