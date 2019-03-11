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      Випуск новин за 12:00: Штормове попередження на Львівщині. Перехід до ПЦУ

      Випуск новин 84 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 березня станом на 12:00 – Україна другу добу потерпає від буревію. Найбільше негода дошкуляє західним регіонам, зокрема на Львівщині вже оголосили штормове попередження. Громада рідного села митрополита Епіфанія нарешті теж перейшла до Православної церкви України. За таке рішення вчора проголосувала більшість мешканців села Стара Жадова, що на Буковині.

      Також у випуску: 

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      Теги: Новини України Новини Львова Православна церква України Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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