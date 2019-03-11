Випуск новин за 12:00: Штормове попередження на Львівщині. Перехід до ПЦУ

У випуску новин за 11 березня станом на 12:00 – Україна другу добу потерпає від буревію. Найбільше негода дошкуляє західним регіонам, зокрема на Львівщині вже оголосили штормове попередження. Громада рідного села митрополита Епіфанія нарешті теж перейшла до Православної церкви України. За таке рішення вчора проголосувала більшість мешканців села Стара Жадова, що на Буковині.

Також у випуску: Що думають нардепи про сутички поліції та націоналістів у Черкасах. У російському Владивостоці КамАЗ із зенітно-ракетним комплексом потрапив у ДТП. Школярка, що спричинила ДТП в Тернополі, не постраждала: у поліції спростували інформацію про те, що дівчинка – у комі. Очільник осередку "Нацкорпусу" у Черкасах потрапив у базу "Миротворець".