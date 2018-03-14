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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Випуск новин за 12:00: Суд у справі Януковича. Акція у Києві

Випуск новин 13:00, сьогодні 110 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 березня станом на 12:00 – в Оболонському суді у середу, 14 березня, триває розгляд справи про державну зраду Януковича. Біля посольства Італії в Києві вимагають змінити запобіжний захід для Віталія Марківа, якого підозрюють у вбивстві італійського журналіста.

Також у випуску:

Президент Росії Володимир Путін здійснить робочу поїздку в анексований Крим.

У Кривому Розі Дніпропетровської області через аварію припинилося газопостачання 14 тисяч абонентів.

В Україні відзначають День добровольця.

У Львові кинули вибухівку на польський військовий цвинтар "Меморіал орлят".

Теги: Випуск новин Новини Києва Новини Львова Судді Віктор Янукович Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
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