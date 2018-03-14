Випуск новин за 12:00: Суд у справі Януковича. Акція у Києві

У випуску новин за 14 березня станом на 12:00 – в Оболонському суді у середу, 14 березня, триває розгляд справи про державну зраду Януковича. Біля посольства Італії в Києві вимагають змінити запобіжний захід для Віталія Марківа, якого підозрюють у вбивстві італійського журналіста.

Також у випуску: Президент Росії Володимир Путін здійснить робочу поїздку в анексований Крим. У Кривому Розі Дніпропетровської області через аварію припинилося газопостачання 14 тисяч абонентів. В Україні відзначають День добровольця. У Львові кинули вибухівку на польський військовий цвинтар "Меморіал орлят".