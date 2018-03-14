Випуск новин за 12:00: Суд у справі Януковича. Акція у Києві
Випуск новин 13:00, сьогодні 110 Читать новость на русском
У випуску новин за 14 березня станом на 12:00 – в Оболонському суді у середу, 14 березня, триває розгляд справи про державну зраду Януковича. Біля посольства Італії в Києві вимагають змінити запобіжний захід для Віталія Марківа, якого підозрюють у вбивстві італійського журналіста.
Також у випуску:
Президент Росії Володимир Путін здійснить робочу поїздку в анексований Крим.
У Кривому Розі Дніпропетровської області через аварію припинилося газопостачання 14 тисяч абонентів.
В Україні відзначають День добровольця.
У Львові кинули вибухівку на польський військовий цвинтар "Меморіал орлят".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі