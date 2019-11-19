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      Випуск новин за 12:00: Вибух у Дніпрі. Лісові пожежі у Сіднеї

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 листопада станом на 12:00 – у Дніпрі через вибух загинув чоловік. Це сталось близько 6 години ранку в одному із дворів у спальному районі міста. Відомі на весь світ Сіднейська опера, міст, гавань і хмарочоси у діловому районі – фактично зникли. Їх вкрила щільна завіса диму.

      Також у випуску:

      На Волині третій тиждень шукають зниклого чоловіка. 38-річний Юрій Назарчук пішов із дому ще 31 жовтня. Рідні хвилюються, адже він - інвалід з дитинства, має психічний розлад.

      Стійка сотня – саме стільки протестувальників досі всередині Політехнічного університету Гонконгу, поліція закликає їх здатися.

      У Криму хочуть знести храм Православної церкви України. Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній заявив: окупаційна влада намагається позбутися української церкви в Євпаторії. І це не перший такий випадок на півострові.

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      Теги: Випуск новин Новини Дніпра Вибух Пожежа Австралія
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