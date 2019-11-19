Випуск новин за 12:00: Вибух у Дніпрі. Лісові пожежі у Сіднеї

У випуску новин за 19 листопада станом на 12:00 – у Дніпрі через вибух загинув чоловік. Це сталось близько 6 години ранку в одному із дворів у спальному районі міста. Відомі на весь світ Сіднейська опера, міст, гавань і хмарочоси у діловому районі – фактично зникли. Їх вкрила щільна завіса диму.

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