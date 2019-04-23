Випуск новин за 12:00: Відставки очільників міських ОДА. Підрахунок виборчих голосів
У випуску новин за 23 квітня станом на 12:00 – у відставку подав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Напередодні це вже зробили голова Львівської ОДА Олег Синютка та очільник Миколаєвської ОДА Олексій Савченко. Центральна виборча комісія вже порахувала 99,90% електронних протоколів голосування українців у другому турі виборців.
Також у випуску:
Ситуація на фронті: один український військовий загинув та троє отримали поранення.
Кримські татари будуть у конструктивній опозиції до майбутнього президента Зеленського.
Кількість жертв серії терактів на Шрі-Ланці збільшилася до 310.
Джерело: 24 канал
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