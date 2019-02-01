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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 12:00: Затримання винуватця у смертельній ДТП в Києві. Криза у Венесуелі

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 лютого станом на 12:00 – поліція затримала водія, який 31 січня влаштував смертельну ДТП у Києві, внаслідок якої загинула дівчина, ще двох людей госпіталізували. ЄС вирішив створити контактну групу щодо Венесуели, перше засідання має відбутися наступного тижня.

      Також у випуску:

      7 авто зіштовхнулись на бульварі Дружби народів у Києві, обійшлося без травмованих.

      Військовополонені моряки, які зазнали поранень, поскаржились на стан здоров'я.

      Польща експортувала до ЄС зіпсоване м'ясо.

       

      Теги: Новини Києва Випуск новин Аварії та ДТП Венесуела Жертви
      Джерело: 24 канал
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