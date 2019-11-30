Випуск новин за 13:00: Головна ялинка країни. Вибух банкомату в Києві

У випуску новин за 30 листопада станом на 13:00 – у Києві почали монтувати головну ялинку країни. Її складуть із 400 дерев. Сосни для 30-метрової конструкції привезуть зі спеціальних плантацій на Житомирщині та Вінниччини. На столичній Русанівці невідомі підірвали банкомат Ощадбанку. Через потужний вибух вулицю всипало грошима.

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