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      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 13:00: Головна ялинка країни. Вибух банкомату в Києві

      Випуск новин 52

      У випуску новин за 30 листопада станом на 13:00 – у Києві почали монтувати головну ялинку країни. Її складуть із 400 дерев. Сосни для 30-метрової конструкції привезуть зі спеціальних плантацій на Житомирщині та Вінниччини. На столичній Русанівці невідомі підірвали банкомат Ощадбанку. Через потужний вибух вулицю всипало грошима.

      Також у випуску: 

      Президент Бразилії звинуватив Леонардо Ді Капріо у лісових пожежах в Амазонії. Політик заявив, що неприбуткові екоорганізації, які фінансує актор, навмисно підпалювали ліси.

      Під час обстрілу Мар'їнського району на Донеччині загинув 26-річний боєць 10 окремої гірсько-штурмової бригади Олексій Капустян.

      Суд арештував так званого короля контрабанди Вадима Альперіна. Він має провести за ґратами два місяці або ж внести заставу у розмірі 70 мільйонів гривень.

      У Запорізькій області чоловік врятував життя 11-річній школярці, яка провалилася під кригу на ставку.

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      Теги: Новини Києва Вибух Випуск новин Ощадбанк Новорічні свята
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