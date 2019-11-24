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      Випуск новин за 13:00: Потепління в Україні. Вибух у багатоповерхівці

      Випуск новин 2

      У випуску новин за 24 листопада станом на 13:00 – Україну знову чекає потепління. По всій території температура підніметься на 3-5 градусів. Вибух у столичній багатоповерхівці стався вночі напередодні. Здетонувало прямісінько у сміттєпроводі. Згодом, ще й спалахнула пожежа.

      Також у випуску:

      Конгрес Сполучених Штатів може передбачити в оборонному бюджеті на 2020 рік запровадження санкційних заходів проти російського газопроводу "Північний потік-2" в Європу в обхід України.

      У Києві 19-річна водійка елітного Porsche збила 14 метрів бар’єрів і пішохідних огороджень. У підсумку її авто перекинулося та спалахнуло, а його шматки після зіткнення розлетілися. Журналісти з'ясували, що вона – донька Сергія Євтягіна, який раніше був депутатом Єнакіївської міськради від "Партії регіонів".

      Атаки на українське військо не припиняються. За добу ворог обстріляв позиції армії 8 разів. Обійшлось без втрат, прозвітував штаб ООС.

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      Теги: Випуск новин Вибух Новини Києва Новини нерухомості
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