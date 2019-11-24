Випуск новин за 13:00: Потепління в Україні. Вибух у багатоповерхівці

У випуску новин за 24 листопада станом на 13:00 – Україну знову чекає потепління. По всій території температура підніметься на 3-5 градусів. Вибух у столичній багатоповерхівці стався вночі напередодні. Здетонувало прямісінько у сміттєпроводі. Згодом, ще й спалахнула пожежа.

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У Києві 19-річна водійка елітного Porsche збила 14 метрів бар’єрів і пішохідних огороджень. У підсумку її авто перекинулося та спалахнуло, а його шматки після зіткнення розлетілися. Журналісти з'ясували, що вона – донька Сергія Євтягіна, який раніше був депутатом Єнакіївської міськради від "Партії регіонів".

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